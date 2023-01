Incendio a Villa Bartolomea. Rogo nella notte in un capannone di una azienda che lavora il legno Foto

VILLA BARTOLOMEA (VERONA) - Incendio in un capannone in via dell'industria a Villa Bartolomea. Le fiamme sono divampate nella tarda serata di sabato 21 gennaio, l'azienda produce semilavorati in legno. Arrivati da Legnago, Verona, Rovigo e Castelmassa, i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo che aveva interessato circa 2000 mq di capannone con al suo interno macchinari per la lavorazione del legno. La struttura ha subito danni anche al tetto, dove vi è istallato un impianto fotovoltaico.

Le operazioni di minuto spegnimento, smassamento e messa in sicurezza sono ancora in atto e vedono impegnati attualmente 13 uomini e 4 mezzi. Sul posto anche personale investigativo dei vigili del fuoco al lavoro per determinare le cause del rogo che al momento restano sconosciute.