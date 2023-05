Verona. Scoppia l'incendio in un'azienda di lavorazione carni, i locali si riempiono di fumo: una persona intossicata

VERONA - Poco dopo le 20 di lunedì 29 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mezzacampagna a Verona presso un'azienda di lavorazione e preparazione carni per un incendio di un'idropulitrice a gasolio: una persona è rimasta intossicata.

I pompieri arrivati dalla centrale con una squadra supportata dal funzionario di guardia, hanno spento le fiamme che hanno provocato una notevole quantità di fumo che ha invaso il locale interessato dalla combustione e quelli limitrofi. La persona che ha respirato fumo è stato peso in cura dal personale del Suem e trasferita in ambulanza in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.