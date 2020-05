Incendi dolosi, estorsioni e minacce agli imprenditori, 3 arresti

VERONA - Tre persone, due dei quali di origine calabrese residenti nel veronese, sono state arrestate dai carabinieri di Peschiera per estorsioni aggravate, tentate e consumate in concorso e in più occasioni, tra il 2018 e il 2020. Una quarta persone, residente nel mantovano, è stata invece rinviata a giudizio. L'indagine, svolta con il supporto dei militari di Lazise, si è incentrata su quattro pregiudicati italiani residenti tra il veronese e il mantovano, sospettati di essersi resi responsabili, dall'estate del 2018, di incendi, estorsione, minacce ad un imprenditore edile di San Giorgio in Salici e di un altro nel settore turistico di Lazise.



L'imprenditore edile è stato vittima prima dell'incendio di un mezzo pesante (danno per 30.000 euro) poi dell'estorsione di 20 mila euro a due degli indagati (zio e nipote di origini calabresi) perchè intercedessero nei confronti dei responsabili e per evitare ulteriori azioni. Anche l'imprenditore turistico è rimasto vittima di un incendio doloso di una casa mobile, del danneggiamento di altre 6 nel campeggio di Lazise, oltre a subire minacce. © RIPRODUZIONE RISERVATA