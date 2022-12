Imbarcazione si inabissa nelle acque del lago, intervengono pompieri e sommozzatori per il recupero

PESCHIERA DEL GARDA - Imbarcazione si inabissa nelle acque, i pompieri devono lavorare a lungo per recuperarla. E' avvenuto oggi, 16 dicembre,verso le 9.30. Durante i lavori di consolidamento del ponte di viale Cordigero, nel comune gardesano di Peschiera, una chiatta, utilizzata come piattaforma per effettuare i lavori in acqua, si è inabissata nelle acque del lago, dove inizia il percorso del Mincio. Nessun operaio era presente, fortunatamente,sull'imbarcazione al momento dell'affondamento.

I vigili del fuoco, giunti da Bardolino, Verona e Venezia con il nucleo sommozzatori, hanno operato, impiegando un'idrovora, per svuotare le camere di galleggiamento della chiatta dall'acqua imbarcata prima di riportartare la stessa in superficie. Le operazioni di recupero e messa in sicurezza si sono concluse alle 14.30.