VERONA - «Siamo una società benefit dal 2021, il che implica per noi anche un chiaro percorso di sostenibilità nei confronti delle persone, dai dipendenti ai nostri clienti, del territorio e dell'ambiente. Una mission che abbiamo voluto nello statuto del Gruppo LarioHotels». A sottolinearlo, più volte, sono, sorella e figlio del noto manager, presentando la prima relazione di "Impatto e Sostenibilità" del gruppo alberghiero nato 100 anni fa sul Lago di Como e da maggio del 2022 sviluppatosi nel cuore di Verona con il "Vista", boutique hotel 5 stelle lusso in Corticella Leoni. Una relazione illustrata sulla terrazza che domina la città, all'altezza praticamente di Castel San Pietro, aperta non solo agli ospiti del 5 Stelle ma a tutti, come il ristorante al quarto piano.«Con i boutique hotel Vista abbiamo voluto proporci con progetto a livello nazionale, partendo da Verona, che vuole portare il lusso dove ancora non c'è. A Verona proponiamo 16 camere, tutte di 40 metri quadrati e con prezzi da 1200 euro. Siamo l'unico hotel della città con una piscina al suo interno spiega Luigi Passera, quarta generazione della famiglia di albergatori che sul Lago di Como gestisce i tre storici alberghi Villa Fiori, Terminus e Posta Design Hotel, a cui si è aggiunto il- Lago di Como", inaugurato a giugno 2018. Dopo il Vista di Verona, aperto l'anno scorso abbiamo in progetto l'apertura atra il 2025/26 di un Vista Hotel a Senigallia, nelle Marche. Oggi, i nostri clienti sono per lo più americani, ma anche tedeschi e nordici. Il gruppo ha segnato una forte crescita negli ultimi anni, passando dai 5/6 milioni di fatturato ante 2018, ai 12 del 2019, agli oltre 20 del 2022». «Da sempre il Gruppo Lario Hotel ha scelto di non costruire nuove strutture ma di ristrutturare l'esistente, riportando alla luce e dando valore alle bellezze del nostro territorio aggiunge Bianca Passera, presidente del gruppo -. Siamo consapevoli dell'impatto che le nostre azioni hanno sull'ambiente che ci circonda, sulle comunità e le persone; ed essere una società Benefit vuol dire avere chiaro l'obiettivo di una crescita economica capace di creare valore condiviso. Oggi abbiamo voluto mettere nero su bianco il nostro impegno. La Relazione di Impatto che presentiamo mette in luce aree di miglioramento inducendoci a adottare soluzioni sempre più innovative».Una filosofia che concretamente si traduce nel rispetto per le persone, impegno per la comunità, trasparenza del business, non spreco ma cura per le risorse e per il territorio. Oggi, Lario Hotels conta 126 dipendenti. «In Italia le società benefit sono triplicate negli ultimi anni, ma sono pochissime quella dell'hospitality. In concreto vuol dire sostenibilità ambientale nei consumi energetici, nel contenimento della produzione di plastica ma anche nello spreco dei prodotti, portato praticamente a zero grazie ai nostri chef. E il riferimento a fornitori locali con il 74% della spesa food fatta sul territorio. L'attenzione alle persone, con prima di tutto la formazione garantita e pagata, pari a 4600 ore nel 2022, a chi lavora con noi, come garantiamo e retribuiamo anche le giornate che i nostri dipendenti svolgono nel volontariato».