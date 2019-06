La Honda finisce contro la Lancia Delta: muore centauro di 36 anni

VERONA - Un giovane alla guida della sua moto si è scontrato con un'auto all'altezza di una rotonda in località Poiano, a Verona.



Le sue condizioni sonno apparse subito disperate: i sanitari del 118 hanno cercato a lungo di rianimare il motociclista, ma non c'è stato nulla da fare. La ricostruzione dell'incidente è al vaglio della Polizia municipale di Verona. L'incidente dopo le 15 in via Fincato tra una moto Honda CBR e una Lancia Delta.



Il motociclista, un 36enne romano, è morto dopo un lungo tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari del Suem 118 giunti sul posto con ambulanza ed elicottero. Alla guida dell'auto c'era un pensionato, 79enne, veronese. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro.



È il quarto decesso in città dall'inizio dell'anno sulla strada.

