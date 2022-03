Ucraino si licenzia dal lavoro per portare aiuti ai suoi connazionali

VERONA - Ha lasciato il suo posto di lavoro da un giorno all'altro, ed è diventato un corriere degli aiuti umanitari sulla linea Italia-Ucraina Hennadiy Kharchenko, 52 anni, ucraino di Verona, che in un batter d'occhio ha messo in piedi una rete di soccorsi per il suo popolo. Per farlo si è licenziato: lavorava dietro al bancone di un grosso negozio di ferramenta, Centrofer, a San Michele Extra, quartiere di Verona. «È stato un gesto istintivo - confessa Hennadiy - ma non volevo creare problemi al lavoro, volevo sentirmi libero di dedicare tutto il mio tempo a chi sta soffrendo per la guerra. Non potevo fare altro. Il mio titolare ha capito, anzi, mi ha dato una mano per organizzare la raccolta». Gli ha messo infatti a disposizione il piazzale davanti al negozio, dove centinaia di persone sono arrivate da ogni parte della provincia per portare pacchi di vestiti, medicinali, coperte, alimentari. «Ho conosciuto più persone in 2-3 giorni - racconta - che nei 20 anni dai quali sono in Italia. Gente che mi diceva: 'ho solo queste due mani, dimmi cosa possono farè e si metteva a smistare e caricare pacchi, per ore». «Gli italiani, i veronesi - sottolinea Hennadiy - sono straordinari». A Verona il 52enne ha moglie e due figli, e anche 3 nipoti.. In lui la molla è scattata quando ha visto in tv le immagini dei primi bombardamenti russi. «vengo da Cherkasy - racconta - una città di 300mila abitanti a 150 km da Kiev. È stata colpita da tre missili; nessuna vittima, ma molti feriti». Così a metà della settimana scorsa, con una girandola di telefonate e contatti social, ha creato un piccolo gruppo di soccorso spontaneo. A dargli una mano sono arrivati un ex trasportatore in pensione, Claudio Tacchella, e la figlia di questi, Silvia, che si sono offerti di accompagnarlo nel viaggio. Il parroco della chiesa di Madonna di Campagna ha firmato per loro un 'documento di accompagnamentò per dare un pò di ufficialità alla cosa. Hinnadiy e i due compagni di viaggio hanno raggiunto venerdì sera il confine tra Polonia, Bielorussia e Ucraina, a Khelm, una delle frontiere più a nord , dove hanno scaricato quasi 2 tonnellate di aiuti (medicinali, vestiario, generi di prima necessità), al corrispondente di un'associazione umanitaria ucraina che li porterà a Karkov. Qui li attendono 500 persone che da giorni sono rifugiate nei sotterranei di una chiesa. «Da quel punto di frontiera - racconta all'Ansa - abbiamo visto passare una colonna infinita di pullman e auto cariche di gente in fuga, disperata». Durante una sosta in territorio polacco, in un piccolo hotel, hanno incontrato anche una giovane disabile ucraino, Anatoly, 26 anni, tetraplegico, che era riuscito a scappare con un passaggio su uno dei pullman di evacuazione, dopo aver trascorso 3 giorni in un sotterraneo sotto le bombe a Bucha, una cittadina vicina a Kiev, rasa al suolo. In Polonia ha trovato una donna tedesca che in auto stava portando in salvo altre tre persone ucraine, e si è unito a loro, andando incontro all'incognito. Il furgone di Hinnadiy è tornato a Verona la notte scorsa, dopo aver macinato 3.300 km tra andata e ritorno. Lui ha dormito 5 ore, e stamane alle 8 era in piedi a fare telefonate e a riprogrammare il prossimo viaggio. ll suo problema è trovare adesso altri furgoni.