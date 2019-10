Incidenti dopo Hellas-Foggia: denunciati 26 tifosi pugliesi

VERONA - Ventisei tifosi foggiani sono stati denunciati dalla Digos della questura di Verona per gli incidenti avvenuti lo scorso 11 maggio al termine della partita tra l'Hellas Verona e il Foggia. Per i responsabili si profila anche la disposizione del Daspo.



Alla partita, a cui avevano assistito 2.175 tifosi foggiani di cui 500 ultras, era stata dedicata particolare attenzione sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica perché, oltre alla nota rivalità esistente tra le due compagini ultras, l'incontro risultava determinante per entrambe le squadre ai fini della classifica.



Al termine della gara, che decretava la retrocessione del Foggia in serie C, la tifoseria ospite, anziché attendere l'autorizzazione per poter lasciare il settore di Curva Nord, ha forzato il cordone degli steward e si è riversato in massa nell'area sottostante quando era ancora in corso il deflusso dei tifosi scaligeri. E' stato questo il primo atto di trasgressione che ha segnato l'inizio di un'escalation di violenza che ha poi portato al ferimento di un funzionario di Polizia e al danneggiamento di diversi mezzi delle forze dell' ordine.

