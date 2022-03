Attacco hacker al Comune di Villafranca, il sindaco: «Non cedo al ricatto»

VERONA - «Abbiamo subito un attacco criptolocker sulla rete del comune. Abbiamo attivato da lunedì tutte le procedure per il ripristino dei dati e abbiamo segnalato al garante». Ne dà notizia il sindaco di Villafranca di Verona, Roberto Dall'Oca. «Già oggi - ha aggiunto - sono iniziate le procedure di riattivazione dei servizi essenziali e nel più breve tempo possibile riattiveremo tutto. Non abbiamo verificato particolari flussi di fuoriuscita dei dati ma le certezze si avranno solo con il tempo». Il primo cittadino ha spiegato che «tutti i dati erano stati salvati su backup fatto precedentemente. Purtroppo un fenomeno sempre più frequente che colpisce imprese e anche enti spesso chiedendo riscatti per i dati sottratti». «Nel caso di pubblica amministrazione non ci sarebbe mai la possibilità di sottostare a questo. Ringrazio tutti i dirigenti, i responsabili e gli operatori del nostro Centro elaborazione dati per il lavoro fatto in questa emergenza» ha concluso Dall'Oca.

