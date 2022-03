Controllo fiscale dal parrucchiere: i titolari, marito e moglie, si scagliano contro i finanzieri. Arresto e condanna per direttissima

VERONA - I finanzieri del Comando Provinciale di Verona, nell’ambito di un ordinario controllo sulla regolare emissione degli scontrini fiscali, nella mattinata del 2 marzo si sono recati da una ditta individuale esercente l’attività di barbiere e parrucchiere, gestita da due coniugi di origini extracomunitarie nel quartiere Borgo Roma del capoluogo scaligero. Il titolare del negozio si è mostrato, in un primo momento agitato ma collaborativo ed ha esibito ai finanzieri la documentazione fiscale richiesta. Al momento della redazione del verbale di constatazione, improvvisamente e inspiegabilmente - si legge in una nota dei militari - i coniugi hanno iniziato ad andare in escandescenza e a inveire nei confronti dei militari, strattonandoli e spingendoli all’esterno del negozio.

APPROFONDIMENTI ASIAGO Asiago. Raptus in centro storico: aggredisce 5 persone, feriti agenti... BASSANO Dà in escandescenze e sfonda la porta di casa della madre:... PAESE Sfuriata in taxi, 23enne moldava aggredisce il tassista durante la... VICENZA Ventenne molesta una ragazza in bus, sputa e insulta l'amica,... AURONZO Aggrediscono i carabinieri durante il controllo anticovid al bar: due... ARZIGNANO Sfonda i cancelli con l'auto, entra nel comando di notte e... SACILE Ubriaco, dopo la rissa in piazza, in caserma tira sedie contro i...

Urla, minacce e violenze fisiche

I finanzieri, in borghese in ragione della tipologia del controllo, vedendo degenerare la situazione, e al fine di non coinvolgere anche i clienti all’interno del negozio, hanno chiesto il supporto dei colleghi “baschi verdi” del Gruppo di Verona. La presenza dei finanzieri in uniforme e l’invito alla calma degli stessi non ha sortito alcun effetto sui due cittadini stranieri che, anzi, continuavano ad inveire, urlare e minacciare fino a scagliarsi fisicamente, prima il titolare e poi anche la moglie, sui militari che avevano richiesto l’esibizione del registro dei corrispettivi.

Manette e poi l'arresto

Essendo ormai la situazione fuori controllo, i baschi verdi, per riportare la calma, non hanno potuto far altro che immobilizzare e ammanettare l’uomo e a condurre i due alla caserma di via Mazza, sede del Gruppo della Guardia di Finanza. I soggetti sono stati quindi tratti in arresto per violenza, minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e l’autorità giudiziaria competente ha disposto la detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida prevista con rito per direttissima. Ai militari, medicati al pronto soccorso di Borgo Trento, sono state riscontrate contusioni ed escoriazioni guaribili in pochi giorni. In data 3 marzo 2022, davanti al tribunale ordinario di Verona, il giudice ha convalidato gli arresti nei confronti dei due che, a seguito del patteggiamento per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sono stati condannati alla pena di mesi 8 di reclusione con sospensione condizionale della stessa.