Scomparso da venerdì, i vigili del fuoco alla ricerca di Luigi

VERONA - Sono in corso a Grezzana (Verona) le ricerche dei Vigili del fuoco per un uomo disperso da venerdì scorso. I familiari, insieme all'associazione Penelope Veneto, hanno lanciato un appello per ritrovare l'anziano di nome Luigi, alto 1,70 metri dal peso di 70 chili). L'uomo indossava jeans verde militare, felpa in pile bluette e camicia in flanella a quadri arancioni e rossi. Portava anche un cappello nero con risvolti grigio chiaro. Non ha con sé il telefono né i documenti. «Avvisare le forze dell'ordine 112 o Associazione Penelope Veneto 388 1122653» ha scritto la famiglia nell'appello. Insieme ai Vigili del fuoco stanno collaborando alle ricerche le forze dell'ordine e i volontari della Protezione Civile.