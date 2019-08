© RIPRODUZIONE RISERVATA

GREZZANA (VERONA) - Quasta mattina, intorno alle ore 9.45, I vigili del fuoco di Verona sono intervenuti in località Bellori a Grezzana per incidente stradale.Un'auto, condotta da un giovane del luogo, per cause ancora in fase di accertamentoL'incidente è accaduto lungo la strada che collega la località Bellori a Corso.I pompieri, giunti sul posto anche con furgone SAF, hanno operato per crearsi una via tra i rovi e raggiungere con una cordata il giovane che era fuori dalla vettura, è stato imbarellato dal personale SUEM e soccorso alpino, imbragato e issato sulla strada dove ad attenderlo c'erano ambulanza ed elisoccorso.