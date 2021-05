Violenta grandinata a Sommacampagna, Zaia firma lo stato di crisi

VERONA - Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto alla Protezione civile regionale di avviare la predisposizione di un decreto per la dichiarazione dello stato di crisi per i danni delle violente grandinate abbattutesi nel comune di Sommacampagna e nelle circostanti campagne. Il Presidente firmerà il decreto quanto prima. Per quanto attiene ai gravi danni procurati dal maltempo alle coltivazioni viticole della zona, già domattina i tecnici di Avepa saranno in zona per la delimitazione delle aree e il calcolo dell’entità economica dei danneggiamenti.