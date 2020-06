Grana padano, nel 2019 produzione oltre 5 milioni di forme, boom delle vendite all'estero

VERONA - È stato un 2019 in crescita per il Grana Padano, che si conferma il prodotto Dop più consumato al mondo con un totale di 5.164.759 forme prodotte (+4,70% rispetto al 2018), di cui 2.051.125 destinate all'export (+4,38%), incassando così un vero e proprio boom delle vendite all'estero. È l'andamento del Grana Padano nel 2019 durante la 21a Assemblea Generale del Consorzio Tutela Grana Padano, tenutasi oggi alla Fiera di Verona. Durante l'Assemblea è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che resterà in carica fino alla primavera 2024. Il presidente Nicola Cesare Baldrighi lascia la guida dopo 21 anni e nelle prossime settimane, il nuovo Consiglio si riunirà per nominare il nuovo presidente del Consorzio.

La categoria caseifici produttori vede 5 nuovi membri sui 21 eletti, in particolare: Gianmaria Bettoni, Filippo Colla, Giovanni Guarneri, Andrea Merz e Luigi Giovanni Sala. Restano invariati i 6 consiglieri della categoria stagionatori: Antonio Auricchio, Alberto Dall'Asta, Laura Maria Ferrari, Nisio Paganin, Michele Miotto e Renato Zaghini. Nelle prossime settimane, il Consiglio si riunirà per nominare il nuovo presidente del Consorzio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA