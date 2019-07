​È morto Giovanni Todesco, il papà del baby dinosauro Ciro

VERONA - È morto il papà del baby dinosauro Ciro, Giovanni Todesco, l'appassionato di paleontologia che nel 1980 a Pietraroja (Benevento) aveva scoperto l'unico fossile di cucciolo di dinosauro al mondo, nonché il più conservato. Lo rende noto l'Ente Geopaleontologico di Pietraroja, istituito dai ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali.



Todesco si è spento all'età di 72 anni nella sua casa a San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. «Sono sinceramente commosso per la scomparsa del caro Giovanni Todesco. Ho fatto di tutto, con la totale condivisione degli altri membri del comitato di gestione dell'ente a partire dal Sindaco di Pietraroja Angelo Torrillo, per tributare a Todesco il giusto riconoscimento per l'importante scoperta scientifica da lui fatta», osserva Gennaro Santamaria, presidente dell'Ente Geopaleontologico.



«Se il sito geopaleontologico di Pietraroja ha raggiunto una riconoscibilità mondiale - aggiunge - lo si deve anche alla sua scoperta così come a lui si deve la nascita dell'Ente che mi onoro di rappresentare». Convinto di aver scoperto solo i resti di una lucertola, Todesco tenne in casa il fossile di Ciro, il cui nome scientifico è Scipionyx Samniticus, fino agli anni '90, quando lo consegnò allo Stato.



Ma dopo la consegna Todesco «invece di un riconoscimento da parte delle istituzioni - rileva l'ente - subì un processo per il reato di sottrazione di un bene culturale alla proprietà dello Stato». La sentenza di assoluzione lo ripagò in parte dell'ingiustizia subita, soprattutto per il riconoscimento in essa contenuta di «benemerito della ricerca e salvaguardia dei Beni Culturali».



Per tanti anni però era mancato un vero e proprio riconoscimento da parte delle autorità e questo è avvenuto nel febbraio scorso, quando l'uomo è stato premiato a Benevento dal Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in occasione della celebrazione del primo anno di attività dell'ente Geopaleontologico.

