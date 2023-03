Si perdono in Lessinia e si rifugiano in una casera: lanciano l'allarme alle 20. Due ventenni e un 15enne salvati nella notte

Bosco Chiesanuova (Verona) - Sono stati ritrovati infreddoliti e bagnati, ma in buone condizioni, i tre ragazzi, due ventenni e il fratello 15enne di uno di loro, tutti mantovani di San Giorgio Bigarello, che ieri sera - 18 marzo - dopo aver smarrito l'orientamento durante una camminata in Lessinia, hanno chiesto aiuto ai soccorso alpino in quanto finiti molto distanti da dove avevano lasciato l'auto.

L'intervento

L'allerta al Soccorso Alpino di Verona è arrivato verso le 20.10: dalle prime notizie frammentarie e dalla posizione ricavata da Google Maps si parlava di un bosco nei pressi della Provinciale 14 di Bosco Chiesanuova. Dopo essere riusciti a ricevere risposta tramite l'applicazione di geo-localizzazione in dotazione al Soccorso alpino, si è però appurato che si trovavano ben più distanti, a Malga Lago Boaro, dove peraltro la copertura telefonica è praticamente assente.

Una squadra alla giuda del fuoristrada con il quad al traino si è avvicinata a Bocca di Selva. Un soccorritore e un medico hanno quindi proseguito con il quad lungo le ex piste innevate per 9 chilometri, fino ad arrivare alla Malga in cui i ragazzi si erano rifugiati. Verificate le loro condizioni, i soccorritori li hanno riscaldati con abbigliamento asciutto e teli termici, in quanto non avevano calzature e vestiti adeguati.

I tre erano partiti in mattinata per una camminata e poi si erano persi, senza sapere neanche loro il percorso seguito, finché si erano fermati alla casera, dove avevano trovato riparo e dove fortunatamente il cellulare funzionava. Facendo spola dalla Malga al fuoristrada, uno alla volta i ragazzi sono stati accompagnati al mezzo in attesa e fatti rimanere al caldo fin quando l'ultimo di loro è rientrato.

I tre sono infine stati riportati alla loro auto al parcheggio del Rifugio Bocca di Selva. L'intervento si è concluso attorno all'una e mezza.