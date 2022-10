Ospite a sopresa all'Arena di Verona: c'è Giorgia Meloni. ​«È l'unica pausa che mi sono presa negli ultimi tre mesi»

VERONA - Ospite a sorpresa nella sera di sabato 8 ottobre 2022 all'Arena di Verona, tra i pubblico c'era infatti Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha assistito all'opera "Notre Dame de Paris", di Riccardo Cocciante, tornata in scena nel ventennale dalla prima rappresentazione.

«È l'unica pausa che mi sono presa negli ultimi tre mesi - ha detto, ai microfoni dell'emittente Telearena - e probabilmente dei prossimi anni. Però credo di essere il più grande fan di questo spettacolo. È straordinario tutto, nelle voci, nella scrittura, nel racconto. Penso che questa sia l'ottava volta che lo vedo dal vivo. Lo so a memoria tutto, e penso che i miei collaboratori siano impazziti perché io in macchina sento tutto il tempo questo spettacolo e loro a un certo punto dicono 'Vabbè, cambiamo disco?". Però lo adoro davvero, un livello per lo spettacolo italiano straordinario. A me piacciono molto i musical, li vado a vedere anche all'estero, però questa roba qui - ha concluso - supera tanti altri, quindi ne vale la pena». A fianco di Meloni c'erano altri parlamentari di Fdi come Francesco Lollobrigida, Gianmarco Mazzi e Ciro Maschio.