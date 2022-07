Teorie gender e prof di religione licenziato, continua la polemica di monsignor Zenti: «Colpa dei media»

VERONA - Continua la polemica innescata dalle lettera in campagna elettorale inviata dal vescovo di Verona, ora ex, monsignor Giuseppe Zenti. «Sono stati i media che hanno trascinato la questione in polemica», ha affermato nel giorno in cui il papa nomina il suo successore.

Zenti non arretra, dopo la polemica scaturita dalla sua lettera ai confratelli della diocesi con la quale invitava a non sostenere nelle elezioni chiunque sostenesse le idee gender. E risponde anche a chi ha protestato per il licenziamento di Marco Campedelli, il professore di religione del liceo Maffei che aveva criticato le sue parole: «Non è in comunione con me». «Chi insegna religione deve essere in comunione con il suo vescovo, punto - ha detto in una conferenza stampa -. Se non lo è non può insegnare. Molte polemiche sono fuori luogo e sono state del tutto falsificate, io non sono entrato nella questione elettorale, io ho parlato con i miei preti, i miei familiari».

«Posso? - si chiede Zenti -. Perché la mia lettera è stata diffusa e poi trasformata in un argomento di polemica, io non ho intenzione di fare polemica proprio per niente». Secondo il vescovo la colpa è dei media, che «hanno trascinato la questione in polemica, cosa che io non voglio fare assolutamente». Poi ritorna sulla vicenda del professore. «Don Marco Campedelli è un mio prete, per lui prego molto perché vorrei che fosse un bravo prete. Ogni insegnante di religione, come è noto, ha un incarico annuale. Chi non è in comunione con il vescovo non può essere insegnante per l'anno successivo. In questo momento non è in comunione con me, lo ha detto apertamente e mi dispiace da morire perché è un prete a cui voglio bene e a cui ho sempre voluto bene e non ho capito cosa sia successo. Chiedo a voi dei media, ora - ha concluso Zenti -, che lo aiutiate a rientrare in se stesso e avere buon senso. Perché volete trascinarmi in queste polemiche che dentro di me hanno fatto male da morire. Non ho voglia di polemiche vorrei parlare con un po' di ragionevolezza».