Gardaland, inaugurata "Wolf legend": la nuova attrazione che offre una caduta adrenalinica

VERONA - Per il via ufficiale alla stagione 2024 Gardaland ha inaugurato questa mattina “Wolf legend”.

La nuova attrazione è una torre del tipo “Drop & twist”, cioè progettata per offrire una caduta in grado di scatenare adrenalina in chi la prova. Ad arricchire l’esperienza ludica sono le scenografie, accompagnate da luci ed effetti sonori che vogliono ricostruire una sorta di guida spirituale con la simbologia legata al lupo. I visitatori potranno così sperimentare una caduta da 25 metri di altezza a bordo di sedici sedute disposte in maniera circolare attorno alla torre viola che rappresenta le fauci dell’animale pietrificato. Attraverso nuvole di fumo, suoni ed effetti luminosi i visitatori saranno fatti salire e scendere più volte, ruotando ripetutamente attorno all’asse della torre.

L'INAUGURAZIONE

La creazione di “Wolf legend” è avvenuta grazie a due gru che hanno posizionato tre tronchi da 22mila chili assemblati orizzontalmente portati all’interno del parco divertimenti da una motrice americana con ben due rimorchi.

«Wolf Legend è stata ideata e progettata dal team creativo Merlin Entertainments dopo aver ascoltato e valutato le richieste dei nostri ospiti, tramite sondaggi che effettuiamo costantemente all’interno del parco», ha commentato l’amministratore delegato di Gardaland Sabrina de Carvalho.

La stessa manager ha quindi aggiunto: «Ogni anno, investiamo nelle infrastrutture, nella gestione delle attrazioni e nei servizi. L’investimento complessivo per la stagione in corso si aggira intorno ai 14 milioni di euro. Questa cifra comprende sia la realizzazione della nuova attrazione che l’allestimento degli spettacoli nel Parco, ma anche le iniziative e le manutenzioni straordinarie in tutto Gardaland Resort, compresi i tre Hotel e il Sea life».

Fra le novità di stagione, sul fronte spettacoli la programmazione si amplia con !MPOSSIBLE al Gardaland Theatre, mentre al cinema 4D va in scena un intramontabile classico: LOONEY TUNES™️ 4D. Dal 15 giugno e fino all’8 settembre Gardaland entrerà nel vivo della stagione estiva con Gardaland Night is Magic le aperture serali fino alle ore 23.