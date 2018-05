Dieci anni dell'acquario di Gardaland, testimonial il campione olimpico Max Rosolino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCHIERA - L'Aquarium di Gardaland sta per spegnere le sue prime 10 candeline: il 31 maggio 2008 la struttura - prima interamente tematizzata in Italia – apriva i battenti. “In dieci anni – afferma Aldo Maria Vigevani, Ceo Gardaland - abbiamo contribuito ad avvicinare oltre 3 milioni di visitatori, di cui più di 1 milione di bambini, al mondo marino, sensibilizzandoli sull’importanza della salvaguardia degli ambienti marini, mission di cui siamo molto fieri!”.Proprio in occasione del suo decimo compleanno, giovedì 31, il Sea life gardesano organizza una spettacolare caccia al tesoro all’insegna dell’edutainment. Quattro squadre, composte ciascuna da cinque bambini tra i 6 e gli 11 anni, si cimenteranno in una serie di avvincenti prove, ognuna delle quali verrà svolta in un’area specifica dell’Acquario. Al termine del gioco tutte le squadre si ritroveranno nell’area esterna per una prova finale che decreterà il team vincente, il quale si aggiudicherà un esclusivo faccia a faccia con Leo, Honey e Davy Jones, i leoni marini dell’Acquario. Per tutti – partecipanti e visitatori presenti - la festa continuerà con il taglio di una speciale torta di compleanno, un’occasione unica per augurare tutti insieme buon compleanno.Ma i festeggiamenti continueranno per tutta la settimana! Venerdì 8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani,visiterà l’Acquario con le figlie Sofia e Vittoria in veste di padre paladino dell’ambiente.L’ex nuotatore - campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 - dichiara: “Nuotare è stata e sarà sempre la mia vita – racconta - e mi piacerebbe che anche le mie figlie provassero l’emozione di gareggiare alle Olimpiadi. Per il momento però l’acqua resta un gioco. Sicuramente, però, spaventa pensare che i nostri mari si stiano riempiendo di plastica e rifiuti e che le stesse creature marine spesso soffrano per questo. Ogni padre dovrebbe essere sensibilizzato e impegnarsi alla salvaguardia dell’ambiente, è una tematica che riguarda tutti da vicino ed è nostro compito lasciare ai nostri figli un posto migliore dove vivere. Anche per questi motivi sono veramente felice di poter visitare Gardaland SEA LIFE Aquarium con le mie bambine".