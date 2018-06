Controlli in bar e ristoranti sul Garda 20 lavoratori in nero, 19 irregolari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - La Guardia di Finanza di Verona ha individuatoNei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Bardolino ha eseguito 3 interventi in contemporanea presso altrettanti esercizi commerciali () facenti capo a due società riconducibili ad un medesimo soggetto.Nel corso degli interventi sono stati individuati inizialmente 20 lavoratori in nero di nazionalità italiana e straniera, che svolgevano mansioni di vario genere (barista, cameriere, cuoco, ecc.). Le successive indagini condotte dai finanzieri hanno portato ad individuare altri 19 lavoratori irregolari, chedi assunzione. Particolari situazioni emerse nel corso degli accertamenti svolti hanno indotto gli investigatori ad effettuare ulteriori indagini presso l’Inps di Verona, riscontrando che alcuni dei soggetti irregolari percepivano indebitamente la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI (disoccupazione) istituita nel 2015 con il Jobs Act, essendo stata omessa la comunicazione all’INPS circa l’inizio del nuovo impiego. L’attività svolta dai finanzieri portava alla contestazione di illeciti amministrativi nei confronti delle 2 società che risultano aver impiegato i lavoratori in nero e/o irregolari, nonché al recupero degli ammortizzatori sociali indebitamente percepiti da alcuni lavoratori in nero.