Corpo di un uomo ritrovato nel lago di Garda: è un 85enne scomparso

BARDOLINO - Questa mattina, intorno alle 11.15, ildi un uomo è stato ritrovato nel. Le operazioni di ricerca erano iniziate nel primo pomeriggio di ieri, primo febbraio, e avevano visto i vigili del fuoco di Bardolino impegnati fino a tarda sera per cercare, lungo le sponde del lagodalla mattina. Le ricerche si erano concentrate sulle sponde del Garda perché sul lungolago erano stati rinvenuti degli indumenti appartenenti allo scomparso.Sospese nella tarda serata, a causa del buio, le ricerche sono ripresequesta mattina, con l'ausilio del nucleo sommozzatori e del nucleo elicotteri VV.F. che ha effettuato un sorvolo. Durante la perlustrazione delle rive e del fondale il corpo del uomo è stato avvistato in un canneto adiacente al porticciolo di Bardolino. Recuperato dai vigili del fuoco e dai sommozzatori il corpo è stato affidato al personale sanitario. Presenti sul posto anche Carabinieri della locale stazione di Bardolino per le indagini del caso.