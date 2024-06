BORGO EGNAZIA (BRINDISI) - Per il G7 Giorgia Meloni si è imposta l'obiettivo di «creare un ponte tra Oriente e Occidente». Ambizioso, senza dubbio. Ma comunque meno estremo dell'accostamento tra un risotto all'astice blu ed un vino rosso corposo (Tignanello 2021 o Super tuscan di Casa Antinori) che Massimo Bottura proporrà ai grandi della Terra. Un moto d'accoglienza del principe degli chef italiani nei confronti di Joe Biden, Olaf Scholz, Fumio Kishida, Rishi Sunak , Emmanuel Macron e Justin Trudeau in nome della passione tutta extra-italiana per certi pairing azzardati? Chissà. Ma quasi a riprova della proverbiale ospitalità tricolore, tra le casupole in tufo grezzo di Borgo Egnazia, per un paio d'ore sfileranno camerieri e sommelier svincolati da qualunque resistenza culturale.

Da zona rossa a zona franca. A tavola oggi, dopo aver spezzato la fame con grissini, pane tostato con gelato di pomodoro (immancabile una foglia d'oro) e un brodetto adriatico a sette stelle Michelin, sfilerà infatti un pomposo merluzzo in Costiera Amalfitana con brodetto di olive verdi, capperi e colatura d'alici. Nei calici un Brunello di Montalcino o un Chianti Classico. A seguire un grande classico dello chef modenese. Quell'«Oops mi è caduta la crostatina al limone» che parla ad un passito di Pantelleria di Donnafugata che se non altro riconcilia grandi della Terra ed italiani.



LO CHEF

Qualcuno fermi Bottura? Ma no. Il genio cuciniere (ed ex commerciante di prodotti petroliferi) e icona anti-spreco scelto da Giorgia Meloni per far fare ai Sette un vero e proprio «tour dell'Italia» merita fiducia, à la carte o in degustazione ovviamente. Bussare a casa Obama per qualsiasi dubbio. Quel «I tortellini, wonderful, i tortellini!» scandito da Barack è un bigliettino da visita per occasioni di questo tipo. L'ombelico di venere è l'arma nucleare dello chef. Una portata da 80 che ha già incantato con creme di parmigiano e panne in spuma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'ex inquilino dell'Eliseo François Hollande, l'ex cancelliera Angela Merkel (entrambi iniziati alla corte di Bottura da Matteo Renzi, grande fan della creatività botturiana) e decine di vip e amanti della tavola. Immancabili quindi anche in Puglia, dove domani saranno accompagnati dal pluripremiato Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg La Rivetta prodotto da Villa Sandi e preceduti da altre creazioni iconiche del per ben due volte miglior ristorante al mondo, Osteria francescana di Modena: dal "Come un pesto alla genovese" a "La parte croccante di una lasagna" (per i più curiosi sono spaghetti cotti, frullati, uniti in impasti diversi con pomodoro, spinaci e parmigiano prima di essere fritti e abbinati a un ragù da antologia), fino al manzo di fassona piemontese con salsa al Barolo e tartufo. Il focus è la «convivialità» spiega una nota di Palazzo Chigi, ispirandosi a momenti fondamentali della tradizione italiane, «come il pranzo domenicale in famiglia».



I REGALI

Difficile immaginare che la tra tavola dell'elettrizzante Bottura e i tavoli negoziali qualcosa vada storto. Quasi a chilometro zero è invece la "cena leggera" che offrirà questa sera Mattarella, al piano nobile del Castello di Brindisi. Un concerto jazz e quattro portate: scorfano e pomodorini secchi, tortelli ripieni di gallinella, pesce serra affumicato e filetto di dentice alle mandorle con crema di burrata.

Il cibo è inevitabilmente uno dei fil rouge del vertice. Non solo per i ricchi menù (tra i vini serviti ci sarà anche quello prodotto in Manduria da Bruno Vespa) ma pure per gli omaggi destinati ai leader. A partire dal vasetto di Nutella personalizzato con i nomi dei capi di Stato, fino al gelato a sette gusti creato appositamente da Enzo Iannaccone nel suo laboratorio di Grottaglie (Taranto). È la gastro-diplomazia. Dieta permettendo.