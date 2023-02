Ritrovato prezioso tabernacolo ligneo rubato in una chiesa 22 anni fa

VERONA - I carabinieri dell'arte dopo 21 anni hanno ritrovato e restituito alla Curia Diocesana di Mantova un tabernacolo in legno argentato, cesellato, di fine '800, di grande valore devozionale: è stato recuperato dai carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, coordinati dalla Procura di Verona. I militari nell'ambito di perquisizioni ad un ex antiquario, hanno individuato il tabernacolo ligneo, rubato dalla Chiesa di Santa Lucia a Quistello (Mantova) il 24 aprile 2001.

Il bene ecclesiastico era inserito all'interno della parete absidale, costituendo parte integrate e decorativa del sottostante altare, all'interno della piccola chiesa. Le indagini condotte dal Nucleo TPC di Venezia hanno consentito di ricostruire la storia del tabernacolo: dopo il furto e la ricettazione, il tabernacolo è stato oggetto di vari passaggi di proprietà, che hanno interessato diverse persone, fino a giungere nelle mani di un uomo che ha tentato di mascherarne la provenienza, dichiarando di averla acquistata da una persona deceduta anni prima, con l'intento di vanificare le indagini.