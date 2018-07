Aveva rubato una sedia a rotelle, ci riprova dopo un mese: arrestato

NEGRAR - Un mese fa era stato arrestato per avere rubato una sedia a rotelle da una casa di riposo a Negrar. Oggi un pensionato 62enne residente nel paese della Valpolicella è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri per lo stesso reato. L'uomo si è introdotto all'interno di una struttura residenziale di tipo sanitario per asportare una sedia a rotelle, ma dopo essere riuscito a eludere la vigilanza è stato bloccato da una pattuglia dell'Arma di Negrar nei pressi degli uffici postali mentre tentava di allontanarsi spingendo la sedia a rotelle. L'attrezzatura è stata subito restituita al legittimo proprietario, mentre in Tribunale il giudice ha convalidato l'arresto disponendo nel frattempo per l'interessato il divieto di dimora nel comune di Negrar.

