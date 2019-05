Rubate in chiesa le reliquie di Fatima: caccia ai ladri sacrileghi

VERONA - Alcune reliquie dei pastorelli di Fatima, esposte nella chiesa di Gesù Cristo Divino Lavoratore a Verona, sono state rubate nel pomeriggio di ieri, pare da due ladri sacrileghi.



I malviventi hanno dapprima sottratto da una statua della Madonna la corona e il rosario, copie di quelli originali custoditi a Fatima, poi hanno portato via il reliquiario che conteneva due frammenti dei corpi dei santi Francesco e Giacinta Marto, canonizzati da papa Francesco.



Le indagini - come riporta l'Arena - sono condotte dalla questura della città scaligera, che ha svolto accertamenti in chiesa con la polizia scientifica. Il parroco, don Andrea Ronconi, si è detto «affranto e mortificato per quanto è capitato». Le indagini sono svolte anche attraverso l'esame delle registrazioni di due telecamere che avrebbero ripreso alcune sequenze del furto.

