Verona. Ladro seriale, tra la refurtiva modellini di auto e fumetti. Ecco come fare per riavere i propri oggetti

VERONA - Modellini di auto, fumetti e tanto altro. Un 30enne veronese pluripregiudicato è finito nei guai perché i carabinieri hanno trovato dentro casa sua una quantità smodata di oggetti rubati.

Diverse denunce di furto erano arrivate alla stazione carabinieri di Verona San Massimo e i militari avevano iniziato a indagare. Così sono arrivati al 30enne dove sono stati trovati beni proventi di furto in abitazione e garage. L'uomo è stato denunciato e la refurtiva è stata riconsegnata in parte ai legittimi proprietari. Ma c'è altra merce custodita negli uffici del comando che ancora non è tornata a casa. Tra gli oggetti recuperati anche una collezione di modellini di auto marca Rio e una collezione di fumetti Marvel.

Sin da ora si possono vedere i fotogrammi ritraenti la refurtiva sul sito ufficiale dell'Arma, basta accedere all'area "oggetti rinvenuti" e inserire come filtro la provincia di Verona.

Se si vede qualcosa di proprio basta prendere contatti con il comando San Massimo per effettuare il riconoscimento della merce: occorre aver presentato precedentemente denuncia di furto.