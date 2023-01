Verona. Sorpreso a rubare nel negozio, sfonda a calci la parete di cartongesso: 31enne arrestato

VERONA - Ha tentato di rubare degli abiti da un negozio e quando è stato bloccato ha sfondato a calci una delle pareti in cartongesso del negozio. Giovedì 26 gennaio, intorno alle 18, un 31enne è entrato in uno dei negozi di abbigliamento del centro commerciale Adigeo. Ha preso dei vestiti e si è infilato in un camerino, come a volerli provare. Invece ha staccato la spina dell'antitaccheggio e ha indossato tutto sotto i suoi abiti.

I rumori metallici hanno allertato i dipendenti che hanno fermato il 31enne appena uscito dal camerino. L'uomo li ha aggrediti a calci e pugni per scappare e prima dell'arrivo della polizia ha abbattuto una delle pareti del negozio. Oltre alla felpa aveva in borsa una pinza in metallo lunga 16 centimetri, verosimilmente usata per tranciare l'antitaccheggio. Con sè aveva anche un paio di pantaloni rubati in un altro negozio.

Il 31enne è stato arrestato per rapina impropria e denunciato per ricettazione e danneggiamento.