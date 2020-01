Giovani ladri seriali autori di almeno 57 furti: arrestati nell'operazione Funambolo

BOLZANO - Arrestati dai carabinieri i due giovani ladri residenti nel veronese ma di origine albanese, A.G. di 27 anni e X. A. di 26, accusati di aver compiuto, nel periodo novembre - dicembre 2019, numerosi furti e tentati furti in tutta la provincia di Bolzano. Le indagini dell'operazione Funambolo hanno ampliatoe il «periodo di azione» sin dal gennaio 2019.



Attualmente 57 sono i furti accertati attribuiti ai due albanesi in carcere. Sono stati contattati molti proprietari per la restituzione dei beni sottratti. In alcuni casi invece è ancora in attesa dell'effettivo riconoscimento e per velocizzare le operazioni è stato trasmesso il fascicolo fotografico ai rispettivi Comandi dell'Arma. Si invitano le vittime a prendere contatto con i carabinieri del proprio luogo di residenza o dove è stata sporta la denuncia di furto per il riconoscimento dei valori, reso reso noto dall'avvento della merce sequestrata. © RIPRODUZIONE RISERVATA