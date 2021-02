Furgone a fuoco in Tangenziale, l'autista si salva per un pelo

VERONA- Furgone a fuoco in tangenziale, l'autista si salva in tempo. E' successo oggi alle 11.45 nel tratto di Tangenziale SS62 all'uscita dal casello autostradale di Verona Nord, in direzione Sud. L'autista ha fatto in tempo ad abbandonare il mezzo, che al momento non trasportava nulla, e mettersi in salvo chiamando i soccorsi.

All'arrivo dei pompieri scaligeri sono scoppiati gli pneumatici ed il furgone era completamente avvolto dalle fiamme. Una lunga colonna di fumo nero era visibile dalla città, sul posto anche la Polizia Stradale, che ha chiuso il tratto della tangenziale per circa un ora.

