Fuga di gas nella notte in centro: chiusa al traffico la zona di Ponte Navi

VERONA - Allarme per una fuga di gas a Verona stanotte, 15 dicembre, in pieno centro storico. La polizia locale ha chiuso al transito la zona di Ponte Navi, nel centro città, per una fuoriuscita che potrebbe essere avvenuta nella rete di distribuzione. Sul posto i tecnici di Megareti e i Vigili del fuoco. Tutta l'area è stata interdetta al traffico veicolare e ai pedoni. Deviato sulla circonvallazione esterna, fino al termine del servizio, anche il trasporto pubblico.