Frasi razziste contro 17enne, tutta la squadra vestirà in completo nero

VERONA - Alcuni spettatori, che assistevano alla partita under 17 tra Castelnuovo del Garda e Peschiera, hanno usato parole razziste contro un giovane giocatore di quest'ultima squadra. La reazione del presidente del Peschiera Calcio, Umberto Chincarini, è stata immediata: «Domenica prossima la prima squadra giocherà in completo nero: El Toro, ti aspettiamo in tribuna per abbracciarti». A denunciare l'episodio è stata la madre del ragazzo, testimone delle frasi razziste, secondo la quale «è giusto che le società prendano posizione, grande o piccola che sia questa situazione, fa male». Chincarini, sul proprio profilo Fb, aggiunge che «il ragazzo si allenerà anche con la Prima Squadra per premio. Bisogna educare a non far finta di niente». Solidarietà al giovane è giunta anche dalla società castelnovese il cui segretario, Francesco Oliosi ha annunciato che «andrà a parlare con le persone in questione, non tolleriamo alcun tipo di discriminazione».

