Franke (lavelli in acciaio) punta sull'Italia sposta a Peschiera la produzione, investimenti per 80 milioni

VERONA - Franke Home Solutions, divisione dell'omonimo gruppo dell'acciaio per l'arredamento, consolida le competenze dei suoi siti produttivi di lavelli in acciaio inox in Europa, e lo stabilimento di Peschiera del Garda diventerà il centro di eccellenza e la sede di produzione centrale. Verrà così interrotta la produzione a Varsavia (Polonia) e a Bad Saeckingen (Germania), mentre ad Aarburg (Svizzera) verrà creato un centro di competenza per le vasche in acciaio inox e per i piani di lavoro. Franke SpA di Peschiera diventerà il centro di eccellenza e sito di produzione centrale per i lavelli in acciaio inox in Emea. In futuro, inoltre, lo stabilimento produrrà una nuova generazione di prodotti di alta gamma per la cucina. L'investimento dello stabilimento è di circa 80 milioni di euro in tecnologia, automazione, digitalizzazione e sostenibilità. Al contempo verrà promossa anche la formazione e lo sviluppo dei dipendenti, per soddisfare le esigenze richieste da un centro di competenza europeo. Questi investimenti consentiranno una produzione efficiente che garantirà un livello di maggiore competitività a lungo termine e rafforzerà la leadership di Franke nel mercato dei lavelli in acciaio inox in Europa, Africa e Medio Oriente.

Ultimo aggiornamento: 16:08

