Maestrelli, 19 anni, esplode a Verona: primo Challenger dominando la finale contro Cachin. E ora Trieste

VERONA - Francesco Maestrelli si sdraia a terra e festeggia il suo primo Challenger vinto, a Verona, in finale contro l'argentino Pedro Cachin, un top 100 che aveva appena vinto a Todi. Il tennista pisano ha entusiasmato con 3-6 6-3 6-0 in poco più di due ore. Francesco ha soli 19 anni e mostra un repertorio completo. Il 2022 sembra il suo anno: 36 vittorie e 14 sconfitte nei 50 match. In aprile la vittoria al M25 di Santa Margherita di Pula e un mese dopo la finale al Challenger di Francavilla. La scorsa settimana i quarti di finale al Challenger di Todi dove gli è stato fatale solo il doppio turno.

E in attesa di esordire al Challenger di Trieste si migliora di un centinaio di posizioni per salire al n.237 ATP.