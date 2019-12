Cede il muro di contenimento una frana di trenta metri blocca la strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA -e la terra frana sulla strada sottostante bloccandola. È successo intorno alle 20 di ieri sera in, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A cedere è stato il muro di contenimento del giardino di un'abitazione, divelto dalla spinta del terreno per una lunghezza di circa 30 metri. L'allarme è partito dalla famiglia che abita nella casa, quattro persone tra i quali una bambina, che è stata precauzionalmente evacuata e ha trascorso la notte in una sistemazione provvisoria. Fino a valutazioni più approfondite la viabilità rimarrà interrotta e la zona è stata transennata. L'intervento è durato circa tre ore, occupando sette pompieri e tre automezzi; sul posto anche Polizia Locale.