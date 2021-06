Fondazione Cariverona, avanzo 2020 a 140,8 milioni

VERONA - La Fondazione Cariverona ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio di esercizio 2020, chiuso con un avanzo di 140,89 milioni per effetto della "transazione del contenzioso con Cdp", che ha portato nelle casse dell'ente scaligero 265 milioni. Il risultato consente di confermare «le disponibilità previste dal Documento di programmazione annuale 2020 per le erogazioni istituzionali».

I ricavi dell'attività ordinaria sono scesi del 77% e «risentono significativamente della mancata distribuzione dei dividendi imposta al sistema bancario europeo dagli effetti pandemici. I costi di funzionamento sono scesi del 7%. L'attivo finanziario a valori di mercato a fine 2020 si attesta a 1,55 miliardi, in linea con il 2019, mentre nei primi sei mesi del 2021 ha beneficiato del generale recupero dei mercati e in particolare del titolo UniCredit».

Al 31 maggio il dato è così salito a 1,68 miliardi. Il patrimonio netto contabile è pari a 1,15 miliardi, in seguito al riallineamento del valore degli attivi a quello di mercato. Sono state effettuate erogazioni per cassa da 32,7 milioni, che hanno ridotto di 20,4 milioni il debito per le erogazioni deliberate ancora da liquidare, a 86,3 milioni (-19,1% dal 2019). Per l'attività istituzionale 2021 le disponibilità stanziate ammontano a 30,2 milioni, mentre il fondo di stabilizzazione per gli interventi istituzionali si è rafforzato a 238,37 milioni (+5%).