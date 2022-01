Focolaio Covid nel Verona, 10 positivi (8 sono calciatori): a rischio la partita con lo Spezia

Focolaio Covid per il Verona, con gara di La Spezia a forte rischio. «Hellas Verona comunica che - attualmente - dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al Covid-19 - rileva una nota - dopo test specifici effettuati nelle scorse ore». La Società ha attivato sin da subito «tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti. Domani, mercoledì 5 gennaio, non si terrà la prevista conferenza stampa pre-partita di mister Igor Tudor».

Anche lo Spezia è alle prese con il Covid. Insieme a Kovalenko e Hristov, anche Nzola e Manaj sono fuori per la partita della Befana contro il Verona causa positività al Covid. Questi ultimi sono i due attaccanti di maggior peso dello Spezia di Thiago Motta, che li ha schierati con regolarità nella parte finale del girone d'andata.