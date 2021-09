Flavio Tosi si ricandida a sindaco di Verona: «Il rientro in Lega? So che è complesso»

VERONA - «Voglio assolutamente ricandidarmi a sindaco di Verona, ora posso fare il primo cittadino per altri due mandati». Lo ha detto Flavio Tosi, ex segretario della Lega del Veneto, ex sindaco di Verona e leader di Fare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora.

Con chi si candiderà? «Ci saranno la lista Fare e la lista Tosi, poi vedremo», ha risposto. Poi, parlando della Lega: «Il rientro nella Lega è una cosa complessa e io lo so bene. Io spero di trovare una sintesi con la Lega per tornare a governare assieme Verona, che è quello che vorrebbero i cittadini», ha poi spiegato. Con Salvini ne ha parlato? «Non posso dirvi quali contatti ci sono stati per rispetto verso di lui. Ci sono stati dei contatti cordiali - ha assicurato Tosi a Rai Radio1 - io l'ho ringraziato per aver detto che ci si può parlare». Da quanti anni non vi sentivate? «Cinque o sei». Chi ha chiamato l'altro? «Ci sono stati degli interlocutori. Diciamo che io spero di incontrarlo subito dopo le amministrative».