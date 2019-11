Eccessi velocità dell'auto blu di Tosi I giudici: «Le multe vanno pagate»

di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERONA Dovranno essere pagate le multe comminate all’auto blu in uso a Flavio Tosi quand’era sindaco di Verona. L’ha stabilito la Cassazione, in merito al ricorso del suo autista e della concessionaria che aveva dato l’Audi A6 in comodato al Comune, contro la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo aveva ribaltato il precedente verdetto del giudice di pace. In ballo ci sono sei contravvenzioni per l’eccesso di velocità oltre i 150 chilometri orari, rilevato nel 2013 dal tutor lungo l’autostrada...