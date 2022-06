Tosi: «Primi contatti con Sboarina, ma ci si sposa sempre in due»

VERONA - «Qualche contatto c'è stato da parte di alcuni esponenti, adesso vediamo di provare a chiarirci». Lo ha detto all'Ansa Flavio Tosi, l'ex sindaco di Verona rimasto escluso dal ballottaggio rispetto al primo cittadino uscente Federico Sboarina, con la coalizione scaligera di centrodestra spaccata in due. Per Tosi «vale quel che avevamo proposto in tempi non sospetti, che il primo turno erano le primarie del centrodestra, e poi ci si riaggrega. Per me vale ancora, ma da Sboarina resta il silenzio». Escluso qualsiasi sostegno a Tommasi («è chiaro che noi siamo di centrodestra»), Tosi ha quindi ribadito che «per sposarsi bisogna essere in due. C'è comunque tempo per fare l'apparentamento». L'ex sindaco esclude comunque un generico "appoggio" a Sboarina: «Se si applica il principio delle "primarie" non c'è un semplice endorsement, serve un accordo politico», ha concluso.

