Fiorentina-Verona 1-1, Tudor ferma la corsa in classifica di Italiano

Un pari, uno a uno, tra Fiorentina e Verona che rispecchia l'andamento della gara. Un tempo per uno anche se i gol sono arrivati nella prima frazione: Piatek dopo 10 minuti ha freddato i gialloblu segnando il sesto gol in viola da quando e' arrivato a Firenze. Poi Milenkovic ha colpito in area viola il piede di Lasagna commettendo un fallo da rigore. Dal dischetto Caprari ha pareggiato i conti.

Il Verona dopo il gol fatto ha preso in mano la partita, con Simeone ha sfiorato il raddoppio e soprattutto da sinistra Lazovic e Caprari hanno tenuto sotto pressione quel lato della difesa viola. Nella ripresa Italiano ha cambiato gli esterni, dentro Callejon e Sottil, fuori uno spento Ikone' e Saponara. Dentro anche nel mezzo Duncan per Maleh.

Il Verona si e' abbassato, mentre la Fiorentina ha creato alcune occasioni, ma non l'ha buttata dentro. Torreira, bel regista, si è inserito tre volte in area a pochi passi da Montipo': prima di testa, poi di piede e' andato vicino al gol, ma l'errore grave e' stato dal limite dell'area piccola quando Callejon lo ha servito e il centrocampista uruguaiano ha fallito clamorosamente alzando la mira. Italiano gli aveva chiesto di inserirsi spesso per sfuggire alla marcatura a uomo. I gialloblu nella ripresa non hanno avuto chance e si sono accontentati del pareggio. Ora i viola salgono a quota 43 e i veneti a 41. Due squadre comunque che giocano un bel calcio.