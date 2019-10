© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Gli agenti della Municipale in borghese hanno scoperto una falsa sordomuta in centro città, più precisamente in via Mazzini. Si tratta di una cittadina romena di 24 anni che mostrava un falso modulo di raccolta fondi per beneficenza. Peccato che, interrogata dagli agenti, la giovane ha risposto a tutte le domande, dimostrando di sentirci molto bene. La donna è stata segnalata alla Procura della Repubblica.