Verona. Il figlio minorenne spaccia, la polizia ritira la pistola al papà guardia giurata

VERONA - Il papà è guardia giurata, il figlio minorenne è stato denunciato per spaccio. E così al padre è stata tolta pistola e licenza di porto d'armi per difesa personale.

Ieri mattina, 14 aprile, la polizia ha emesso un provvedimento cautelare di ritiro di arma e licenza a un 57enne che fa la guardia giurata. Questo perché gli agenti delle volanti hanno eseguito degli accertamenti e scoperto che il ragazzino trovato in possesso di un etto di hashish qualche giorno fa è il figlio del 57enne. Il giovane, denunciato per spaccio di droga, non è nuovo ad avere guai con la giustizia. E per evitare che possa avere comportamenti criminali anche all'interno della famiglia la polizia ha preventivamente tolto la pistola al papà (estraneo ai fatti).