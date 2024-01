Fieragricola 2024, al via con 820 aziende: Verona capitale dell'agribusiness

VERONA - Meccanica agricola, zootecnia, colture specializzate, energie rinnovabili, chimica verde, multifunzionalità delle imprese e tecnologie hi-tech per la crescita dell'agricoltura sostenibile: sono i settori protagonisti alla 116/a edizione di Fieragricola, inaugurata questa mattina, 31 gennaio 2024, a Veronafiere, dove proseguirà fino a sabato 3 febbraio. Numeri imponenti per la manifestazione «regina» dell'intero comparto primario: 820 aziende provenienti dall'Italia e da 20 paesi, 11 padiglioni occupati, buyer internazionali accreditati da 28 Paesi e selezionati in collaborazione con l'Agenzia ICE, oltre 140 convegni in calendario per rispondere alle esigenze di formazione del settore.

«Questa è una grandissima rassegna - ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida - il nostro dicastero cerca di rimettere al centro la nostra agricoltura, la pesca, l'allevamento che sono qualità e rispetto dell'ambiente.