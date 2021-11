Job orienta, tre giorni per i giovani in cerca di opportunità con il ministro Bianchi

VERONA - L'Inapp, Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, sarà protagonista da oggi, 25 novembre, fino al 27 novembre al «Job & orienta», il salone nazionale dedicato a orientamento, scuola, lavoro e formazione. La manifestazione, promossa dalla Regione Veneto in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione anche della Camera dei deputati, giunge alla sua 30. edizione. Anche quest'anno l'Inapp è presente alla tre giorni con un ricco calendario di eventi e partecipazioni che spaziano dai convegni istituzionali, all'organizzazione di workshop e laboratori interattivi, fino alla presenza nello stand istituzionale condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Anpal e Inps. In particolare si segnala oggi il workshop a cura dell'Inapp «Erasmus+ vet per i giovani: partire per apprendere!» sulle opportunità offerte dal Programma Erasmus+ nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale. Domani doppio appuntamento. Il primo è con il workshop a cura dell'Inapp Stage4eu: un'app e un sito per chi cerca uno stage in Europa» per presentare le caratteristiche e le funzionalità del sito web e dell'app mobile, pensati per i giovani che intendono fare un'esperienza di stage in Europa. Il secondo alle ore 15 con il convegno «Ieri, oggi… e domani? Smart working e non solo (le molteplici forme di attività lavorativa)», organizzato dall'Istituto e il ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

APPROFONDIMENTI JOB&ORIENTA Giovani e lavoro, maratona di idee e di esperienze

Sarà l'occasione per fare il punto sulle opportunità offerte dal lavoro agile per il post covid ma anche di come le nuove tecnologie dettano «il tempo del lavoro» che è sempre più atipico e parcellizzato. Di questo discuteranno il presidente dell'Inapp, Sebastiano Fadda, il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, i direttori generali del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Grazia Strano e Romolo De Camillis, la sociologa Anna Maria Ponzellini e Ivana Pais, docente di sociologia economica dell'Università Cattolica di Milano. L'Inapp, infine, interverrà anche con propri relatori ad altri eventi di spicco, tra cui il convegno «Dual R-Evolution - Il Sistema Duale di domani: analisi e opportunità », organizzato da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme a Enaip Net - Enaip e il seminario formativo «Il rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni all'EQF e il sistema nazionale di certificazione delle competenze maturate in ambienti non formali e informali», organizzato dalla Rete fibra 4.0 in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. È possibile partecipare ai vari appuntamenti in programma sia in presenza sia in modalità virtuale: gli eventi sono infatti disponibili anche in streaming dal sito ufficiale della manifestazione.

All'evento, dal titolo «Next Generation: orientamento, sostenibilità, digitale», sarà presente anche quest'anno il Ministero dell'Istruzione. Sarà presente con diverse iniziative a disposizione delle ragazze e dei ragazzi, dei docenti e delle imprese. Sarà dedicato ampio spazio agli Its, gli Istituti Tecnici Superiori, sempre più cruciali per far incontrare scuole, università e imprese del territorio. Lo afferma il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, in un saluto in occasione dell'apertura del Salone. «Ma non solo. Ritroveremo, qui a Verona, i Laboratori territoriali per l'occupabilità (Lto), che sono il luogo stesso in cui ci si confronta sulla scuola, sul lavoro ma anche sulla ripresa e rilancio del nostro Paese», aggiunge il ministro Bianchi, che sarà presente sabato 27 novembre per incontrare il mondo della scuola e spiegare, nel corso dell'evento, «Il Pnrr e il futuro sostenibile».