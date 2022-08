24 Ore del donatore, grande successo della staffetta a nuoto

CALDIERO (Verona) - Record di vasche completate per la 14/a edizione della «24 Ore del donatore», staffetta a nuoto organizzata da Fidas Verona in collaborazione con Fidas Nazionale, finalizzata alla promozione del dono di sangue ed emocomponenti. Sabato 27 e domenica 28 agosto 333 volontari sono scesi in acqua, alle Terme di Giunone di Caldiero, alternandosi ogni 15 minuti nelle corsie dell'Olimpionica, per 24 ore consecutive.

Nonostante la pioggia poco prima della campanella d'inizio, le condizioni meteo sono poi migliorate e i partecipanti sono riusciti a completare 2.970 vasche, per un totale di 148,5 km. «L'entusiasmo che si è respirato in questi due giorni - afferma Giovanni Musso, presidente nazionale di Fida -, ricorda l'importanza del dono associato: essere non solo donatori ma donatori iscritti a Fidas vuol dire fare rete, costruire relazioni, contribuire alla promozione del dono e dei sani e corretti stili di vita, come ha reso evidente questa XIV edizione della 24 ore del donatore. L'impegno di tutti i volontari del dono Fidas non si è arrestato neanche di fronte la difficoltà della pioggia perché non è possibile fermare un messaggio importante: il bisogno di sangue ed emocomponenti non conosce sosta».