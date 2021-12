Fiat 500 sbanda e vola fuori strada: l'autista estratto dalle lamiere, è ferito

VERONA - I vigili del fuoco sono intervenuti, alle 15.30 di oggi 29 dicembre, a Isola della Scala per un incidente stradale. A causa di una fuoriuscita autonoma, in via Tondello, una Fiat 500, dopo aver urtato e divelto la segnaletica stradale, si è ribaltata su un fianco e l'autista, un uomo di 77 anni, è rimasto incastrato al suo interno.

I vigili del fuoco, giunti da Verona, hanno lavorato per estrarre il ferito dal vano posteriore del mezzo e permettere ai sanitari di prestare le cure del caso. Dopo i primi soccorsi l'uomo è stato trasferito all'ospedale Maggiore di Verona.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area e del mezzo si sono concluse alle 16.15.