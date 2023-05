Federica Pellegrini e Matteo Giunta più uniti che mai dopo Pechino Express: «Figli? Se arrivano bene ma non è un chiodo fisso»

VERONA - Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono usciti più uniti che mai dall’incredibile esperienza che hanno vissuto a Pechino Express. La coppia che formavano prendeva il nome de “I novelli sposi” che, oltre ad avere dimostrato di essere in grado di fronteggiare le sfide più dure, hanno anche conquistato il cuore del pubblico a casa. Federica e Matteo, però, si sono classificati secondi il reality è, infatti, stato vinto da Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

L’intervista di Matteo Giunta

In una recente intervista a Vanity Fair, Matteo Giunta ha raccontato il suo matrimonio con Federica Pellegrini.

Al termine dell’avventura di Pechino Express, Matteo Giunta si è raccontato a cuore aperto a Vanity Fair esordendo con il risultato ottenuto nel reality: «Vincere la finale sarebbe stato qualcosa in più, ma non toglie nulla a quello che abbiamo fatto. L'importante era non essere eliminati». Matteo ha, poi, parlato del suo rapporto con la moglie Federica Pellegrini: «Quando mi sono innamorato di Fede, non ho mai pensato a queste cose perché non mi interessano. Sono fiero di quello che Fede è e che ha conquistato, quindi essere suo marito non potrebbe mai avere una connotazione negativa. Prima la supportavo come allenatore e adesso come marito in una vita di coppia. Il nostro è un rapporto di confronto, ci ascoltiamo molto».

Matteo Giunta e il “tema figli”

Infine, Matteo Giunta ha risposto alla domanda che, spesso, sia a lui che a Federica viene posta cioè quella sui figli: «Se arriveranno li accetteremmo con gioia, ma non possono diventare un chiodo fisso».