Falso carabiniere estorce 9.000 euro ad anziana con il trucco dell'incidente

VERONA - Un italiano 50enne, originario di Napoli, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Livorno e della compagnia di Villafranca di Verona ( Verona) in flagranza di reato, subito dopo aver commesso una truffa ai danni di una donna di 85 anni di Villafranca di Verona alla quale si era presentato come un militare dell'Arma e con la scusa che il figlio dell'anziana era rimasto coinvolto in un incidente.



I carabinieri erano già sulle tracce dell'uomo dopo che a ottobre scorso aveva messo a segno un'analoga truffa ai danni sempre di un'anziana di Cecina (Livorno) riuscendo a impossessarsi in quel caso di circa 35 mila euro tra contanti e gioielli. Da lì sono partite le indagini che hanno portato all'arresto. Ieri, secondo quanto spiegato, l'uomo avrebbe telefonato all'anziana dicendole che il figlio aveva causato un incidente stradale e che, privo di assicurazione, doveva pagare una cauzione di 8mila euro che avrebbe ritirato di lì a poco un suo collega carabiniere.



Subito dopo si sarebbe presentato a casa della donna che gli ha consegnato 450 euro in contanti e 300 grammi di oro, per un valore di circa 9mila euro. Ad aspettare il truffatore fuori dall'abitazione della 85enne c'erano però questa volta i carabinieri che lo avevano pedinato. Nel Reggiano poi, dove il 50enne abita, i militari di Reggio Emilia hanno rinvenuto e sequestrato monili in oro ritenuti provento di precedenti truffe.

