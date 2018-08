Blitz all'alba: arrestati caporale, funzionari Inps, medico e finanziere Il dottore e le false certificazioni per quei 42 finti invalidi civili

è Alfio Lanzafame, 78 anni, di San Bonifacio, con un trascorso da consigliere comunale di Forza Italia. Ai domiciliari Antonino Reina, 53 anni, finanziere in forza alla caserma di Soave da una decina d'anni, i due funzionari dell'Inps di Verona Antonio Bova e Paolo Sabaini e infine due collaboratori del medico Teresa Bari e Pierluigi Melegatti (per quest'ultimo solo obbligo di firma).



LE IPOTESI DI REATO

I provvedimenti del Gip, in cui sono ipotizzati a vario titolo i reati di corruzione per l'esercizio della funzione, falso documentale, truffa aggravata allo Stato, riguardano anche due funzionari dell'Inps (finiti ai domiciliari) due collaboratori 'factotum' del medico (uno ai domiciliari, l'altro con obbligo di firma), ed il militare delle "fiamme gialle" del comando di Soave, lo stesso che ha svolto le indagini. Oltre ai provvedimenti cautelari vi sono 42 indagati, per truffa. Completano l'indagine altri 10 indagati per falsa documentazione, ovvero certificati medici per finte patologie che avrebbero consentito al finanziere di assentarsi dal lavoro.

VERONA - La Guardia di Finanza di Verona ha messo in atto unall'alba di questa mattina - 9 agosto - contro sfruttamento manodopera (per la quale è stato arrestato un "caporale") ma non solo, dalle indagini è emerso un intricato sistema per creare.Il medico, l'unico dei sei raggiunto da custodia cautelare in carcereTutto è iniziato con un blitz a marzo di questo anno, al centro una cooperativa di Soave il cui responsabile era finitoià in carcere nel marzo 2017, con accertamenti sull'incidente ad un mini-van della coop, nel quale nel novembre 2017 sull'autostrada A13 era morto un lavoratore marocchino e altri 11 erano rimasti feriti. Le fiamme gialle hanno scoperto molti immigrati, pochi in regola ma tutti con certificato di idoneità al lavoro. Ebbene, se erano senza documenti, come avevano ottenuto quel certificato? Questa la domanda che si sono posti i finanzieri che sono andati avanti con le indagini, arrivando proprio a quel medico che aveva rilasciato i certificati. Ed è stato allora che il vaso si è scoperchiato: non c'erano solo gli immigrati fra i "clienti" del dottore, ma anche italiani, 42 per la precisione, tutti falsi invalidi civili.Ogni certificato medico falso costava 150-200 euro, pagabili in bustarella, come si vedrebbe dai filmati dei finazieri. E il nome di a cui far riferimento per averli era quello del, ma evidentemente ancora operativo. E sono 42 i falsi invalidi civili scoperti dai finanzieri, tutti italiani. Nei filmati un uomo si presenta in carrozzella alla visita, poi però, viene ripreso mentre si muove autonomamente in tutta tranquillità. Lanzafame avrebbe operato con l'aiuto di altri due medici specialisti che risultano indagati.Poi c'è il finanziere arrestato dai colleghi, sempre per le false certificazioni mediche: l'uomo, a giugno, ha presentato un certificato con 31 giorni di malattia.